O antigo vice-presidente do Benfica Mário Dias morreu, este domingo, anunciou o presidente do clube das águias, Luís Filipe Vieira. "É com enorme consternação e tristeza que, em nome do Sport Lisboa e Benfica e em meu nome pessoal, manifesto a mais profunda dor e pesar pelo falecimento de Mário Dias", pode ler-se numa nota presente no site oficial do Benfica assinada pelo presidente.

"Personalidade ímpar, que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica, de que se destaca o seu contributo único, incansável e inexcedível como grande impulsionador da construção do nosso novo Estádio da Luz", destacou ainda Luís Filipe Vieira.

Mário Dias era conhecido como "pai" do Estádio da Luz, depois de ter sido um dos responsáveis pela construção do novo Estádio da Luz, em outubro de 2003. Até 2009 trabalhou para o clube como um dos vice-presidentes de Luís Filipe Vieira.