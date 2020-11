Depois de três semanas afastado, Cristiano Ronaldo regressou aos relvados em grande forma. Depois de na sexta-feira ter testado negativo para a covid-19, o internacional português já entrou nas opções de Pirlo para o encontro da Juventus ante o Spezia, a contar para a sexta jornada da Liga italiana. Suplente, Ronaldo apenas foi lançado a campo aos 56 minutos, altura em que o encontro estava empatado a uma bola. O capitão da seleção portuguesa só precisou de três minutos para desfazer a igualdade, colocando a Juve em vantagem ainda antes da uma hora de jogo. Já com o rumo do jogo invertido, Rabiot ampliou a vantagem da equipa de Turim para 3-1, aos 67’. A um quarto de hora do final do tempo regulamentar, CR7 bisou, de penálti ‘à Panenka’, selando a goleada por 1-4. De relembrar que o avançado luso, de 35 anos, falhou quatro jogos pela Vecchia Signora, período em que o eneacampeão italiano apenas alcançou uma vitória, frente ao Dínamo Kiev, na estreia da Juve na Liga dos Campeões. Ainda na prova milionária, o plantel bianconero perdeu (0-2) para o Barcelona, em Turim, um jogo marcado pelo adiamento do reencontro entre Ronaldo e Messi. Antes, a Juventus tinha empatado os últimos dois encontros a contar para a Serie A, ante o Hellas Verona e o Crotone, ambos por 1-1, referentes à quinta e quarta jornada, respetivamente.

Com este resultado, Cristiano Ronaldo e companhia passam a somar 12 pontos e ficam a quatro do líder isolado AC Milan.

Félix e Jota com semana de sonho Em Espanha, o Atlético de Madrid voltou a vencer, com João Félix como protagonista. Depois de ter bisado no triunfo (3-2) frente ao Salzburgo, na segunda jornada da fase de grupos da Champions; o internacional português voltou a fazer dois golos no sábado, desta vez na vitória (1-3) perante o Osasuna, da oitava jornada da Liga espanhola (partida em que falhou ainda uma grande penalidade, aos 48’). Com 14 pontos, os colchoneros seguem em segundo lugar na tabela, embora a apenas dois pontos do líder Real Madrid que tem mais um jogo disputado.

Por Inglaterra, Diogo Jota continua a ser o menino bonito de Jugen Klopp. O internacional português marcou pelo terceiro jogo consecutivo e voltou a ser decisivo, desta feita garantindo o triunfo por 2-1 do Liverpool sobre o West Ham, em jogo da ronda sete da Premier League. Os campeões ingleses seguem agora no topo da tabela sozinhos, depois de o Everton ter derrapado na deslocação a Newcastle. Antes do jogo de sábado, Jota também tinha faturado no triunfo (2-0) sobre o Midtjylland, na Champions; e carimbado a reviravolta frente ao Sheffield United (jornada seis), no regresso aos triunfos dos reds na Liga inglesa. Após uma semana de sonho, Klopp mostrou-se mais uma vez rendido ao luso: “Ele é muito melhor do que eu achava”. Ainda em solo inglês, destaque para o jogo grande da ronda 7, que aconteceu em Old Trafford. O United perdeu (0-1) com o Arsenal, com Aubameyang, de penálti, a fazer o único golo da partida.