“Quando a foto foi publicada tinha 18 anos feitos há pouco mais de um mês”, começa por desabafar Margarida Fernandes, estudante do curso profissional de Coordenação e Produção de Moda. Estava de férias, hospedada num hotel, e decidiu fotografar-se em frente de um espelho com um dos braços em redor do peito. Afinal, estava a preparar-se para um dia de praia e tinha as cuecas do biquíni vestidas. Achando a imagem “inofensiva”, partilhou-a nas Stories do Instagram. Mas houve quem encarasse aquele conteúdo de outra forma e o divulgasse no grupo Pussylga, que conta com 9128 membros. O nome do grupo resulta da aglomeração das palavras pocilga, em português, e pussy, em Inglês, usado no calão como referência à vagina.

A partir do dia 20 de outubro, a vida da jovem que sonha tornar-se artista e prosseguir os estudos na área da fotografia noutro país mudou. “No grupo, dizem que vendo conteúdo, mas isso é mentira. Não tive conhecimento do OnlyFans até isto acontecer”, clarifica a alegada vítima, acrescentando que “publicaram a foto como se fosse íntima, mas não era”. Margarida tem sido ameaçada com a publicação de mais fotografias – todavia, assegura que isso “não é possível”, uma vez que só publica fotos no Instagram “que não têm nada de mal”.

Não é a única mulher a sofrer as consequências da atuação do grupo que, na descrição, promete relacionar-se “com discórdia e concordância, mas acima de tudo boa interação entre inscritos” e que apela à proteção de informações pessoais e proíbe a pedofilia assim como a adesão de membros com idade inferior a 18 anos. “Há menores no grupo. Uma delas tinha 15 anos quando a foto foi tirada”, garante Margarida, deixando claro que a adolescente pretendia enviar aquela prova de confiança ao namorado mas, enganando-se, publicou-a no Instagram. “Apesar de a ter eliminado logo, acho que foi um amigo do namorado que teve tempo de a ver e partilhou-a”, lembra com a compaixão vincada na voz. E evoca ainda o caso da divulgação de fotografias de quatro menores “enrolados em toalhas” em que “não havia nada sexual” – na sua opinião, os membros “estavam a hipersexualizar os meninos”.

David Silva Ramalho, advogado e associado principal na equipa de contencioso criminal, risco e compliance da Morais Leitão, defende que “a disponibilização de material pornográfico que envolva menores, quando dolosa, é sempre punida”. Desde setembro do ano corrente, “o mero ato de assistir a vídeos desta natureza é crime” – “a punição depende, em todo o caso, do conhecimento de que se encontram representados menores nos vídeos ou, no mínimo, da representação dessa possibilidade e da sua aceitação”.

Margarida revela que se tem deitado, todos os dias, às cinco da manhã para estar “a par das situações”, até porque o seu nome é constantemente mencionado no Pussylga. Na passada terça-feira, viveu uma das experiências mais assustadoras da sua vida: ao pensar que a sua carreira pode estar condenada ao fracasso “por causa disto”, teve um ataque de ansiedade. “É muita pressão”, resume.

Desde que a sua vida privada está sujeita à devassa, tem estado em isolamento profilático. No entanto já saiu para ir a uma consulta médica e não notou “olhares estranhos”. No mundo virtual, o panorama é distinto: recebe “muitas mensagens de apoio” mas também “outras muito agressivas e sexuais”. Tomou a decisão de tentar não estar tão atualizada para proteger o seu bem-estar. “Isto faz-me muito mal”, realça. E acrescenta que as imagens de outra rapariga estão a ser partilhadas como se fossem dela. “Dizem que ela é gorda, por exemplo, porque querem que os membros acreditem que sou eu”, explicou.

