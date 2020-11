Numa altura em que o setor do turismo português se vê fortemente afetado pela pandemia de covid-19, lá fora Portugal continua a ser bem visto e a dar cartas. Prova disso é o facto de a Associação Turismo de Lisboa (ATL) ter sido considerada o Melhor Organismo de Turismo de Cidade da Europa 2020, na 27.ª edição dos World Travel Awards que este ano decorre em formato digital.

Este reconhecimento está relacionado com a “qualidade do trabalho realizado para potenciar o turismo em Lisboa, tendo agora o desafio acrescido de contribuir para resgatar o turismo dado o impacto provocado pela pandemia covid-19”, diz a associação.

Aliás, o diretor-geral da ATL e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa não tem dúvidas que a distinção é merecida. “Estes prémios atestam o trabalho desenvolvido pelo Turismo de Lisboa na qualificação e promoção do destino, sendo que agora temos o compromisso acrescido de tudo fazermos para ultrapassar os desafios tão exigentes que a pandemia covid-19 nos impôs”, destaca Vítor Costa.

As distinções ainda não são todas conhecidas mas a verdade é que Portugal tem dado vários motivos de orgulho aos portugueses nos últimos anos. A título de exemplo, o país foi o grande vencedor dos World Travel Awards – edição Europa, em julho do ano passado. Nessa altura, Lisboa voltou a ser reconhecida como o Melhor Destino City Break da Europa e Melhor Porto de Cruzeiros Europeu. O Algarve foi distinguido como Melhor Destino de Praia Europeu e, a Madeira, como Melhor Destino Insular. No total, e nas várias categorias, Portugal recebeu 39 prémios (mais três do que em 2018). Já o Turismo de Portugal foi eleito o Melhor Organismo Oficial de Turismo da Europa (Europe’s Leading Tourist Board) de 2019, uma distinção atribuída pelos profissionais do setor.

Este ano, o país conta com 60 nomeações, como Lisboa, Porto, Açores, TAP, Dark Sky Alqueva, Passadiços do Paiva e vários hotéis de luxo.

Os World Travel Awards começaram a ser atribuídos em 1993, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo. A seleção dos vencedores é realizada à escala mundial, pelos profissionais do setor.

Apoios são necessários

A Associação Turismo de Lisboa lembra ainda que antes de a pandemia chegar ao país, o setor gerava 14,7 mil milhões de euros de receita anual em Lisboa, que era a região que mais contribuía para as receitas nacionais. Assegurava ainda mais de 200 mil empregos e contribuía com 20,3% para o PIB regional e 15,4% para o emprego. “É urgente a tomada de medidas que preservem ao máximo o tecido empresarial e os postos de trabalho do setor para, assim, conseguirmos sair desta crise muito mais rapidamente”, defende ainda Vítor Costa.