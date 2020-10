O primeiro-ministro revelou, este sábado, que o evento de Moto GP em Portugal, em Portimão entre 20 e 22 de novembro, não vai ter público.

"Já foi comunicado ao promotor que o Grande Prémio de motos não terá público, porque está revelada a incapacidade de organizar eventos com publico. Não podemos voltar a correr riscos, e, portanto, não está autorizado", afirmou António Costa, que na mesma ocasião criticou as condições do evento de Fórmula 1 que decorreu no Algarve, no fim de semana passado.

Por outro lado, o futebol vai continuar a ter adeptos nas bancadas, adiantou António Costa, que defendeu que as pessoas devem frequentas espetáculos culturais, como concertos ou teatro, desde que as medidas de segurança sejam cumpridas.