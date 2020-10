O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou, este sábado, um novo confinamento de um mês, para evitar a sobrecarga dos hospitais devido à pandemia.

O anúncio foi feito no dia em que o país ultrapassou o milhão de casos de covid-19. As restrições começam na quinta-feira e durarão até 2 de dezembro.

Boris Johnson justificou as medidas dizendo que "nenhum primeiro-ministro responsável" poderia ignorar os números.

"Sem agirmos, poderemos ver as mortes neste país chegarem a vários milhares por dia”, acrescentou.

Assim, a partir da próxima quinta-feira, os bares e restaurantes só podem estar abertos para take-away, o comércio não essencial deve encerrar e as pessoas só podem sair de casa por razões elencadas, na qual se inclui o exercício físico.

Ao contrário do confinamento anterior no Reino Unido, as escolas, universidades, empresas de construção e indústria continuarão a funcionar.