Um sismo, de magnitude 7,0 na escala de Richter, abalou esta sexta-feira a zona da Turquia banhada pelo mar Egeu e foi sentido em algumas regiões da Grécia.

De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM), o sismo ocorreu pelas 11h51 e teve origem no mar Egeu, a sudoeste de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, e perto da ilha grega de Samos.

Segundo a imprensa turca, há relatos de vários desmoronamentos de edifícios, não havendo ainda informações sobre vítimas. Na Grécia, depois do sismo, um 'tsunami' de pequena dimensão atingiu a ilha grega de Samos, e houve derrube de edifícios e inundações no porto.

De acordo com a Gestão de Emergências e Desastres da Turquia, o sismo ocorreu a uma profundidade de 16,5 quilómetros.

An earthquake of magnitude of 6.6 shook Turkey’s Aegean province of İzmir on Oct. 30. https://t.co/gissJ0bmdy pic.twitter.com/CpuVMZHm1p