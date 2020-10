Benfica. Próximos 4 anos

Só há um Benfica, como disse, e bem, o presidente eleito, Luís Filipe Vieira. Encerradas as eleições, é tempo de olhar em frente. E olhar em frente é sentir, em primeiro lugar, orgulho pela forma como estas eleições decorreram. Na descentralização que permitiu a mais gente poder exercer o seu direito de voto. Sem o circo que alguns achavam que iria ser. Com elevação, numa campanha feita quase sempre de respeito. Os mais de 38 mil votantes serão para os benfiquistas um motivo de orgulho, mas também uma demonstração de que, na hora em que o clube mais precisar, a chama estará bem acesa. Uma palavra para João Noronha Lopes. Os homens grandes revelam-se nas derrotas e, se dúvidas existissem, o seu discurso carregado de um profundo sentimento de benfiquismo só tem de nos deixar satisfeitos por termos pessoas desta valia, dispostas a dar tudo pelo nosso emblema.

Agora, o futuro. Começando no presente. O Benfica não é divisível. Estaremos, estou certo, todos com a equipa e com a direção democraticamente eleita. É tempo de união. De cerrar fileiras. Os sócios e simpatizantes saberão estar à altura do momento. Há, no entanto, muito por fazer. Os quase 38% de votos contra mostram que no clube interessa ganhar mas importa sobretudo ganhar honrando os nossos valores, a nossa mística e a nossa história. É urgente que se perceba de uma vez por todas que o Benfica tem de ser também razão, mas que sempre viverá muito de emoção e paixão. Que nem tudo justifica negócios e que há coisas que não se vendem. Que o Seixal deve continuar a ser uma prioridade e que nos orgulhamos sempre de uma forma especial quando vemos um miúdo vindo das nossas escolas subir à equipa principal.

Que lhes criem condições para terem oportunidades mas que, no fim, vença a meritocracia e que os melhores joguem.

Que expliquem ao nosso treinador atual (do qual sempre fui admirador, mesmo depois de três campeonatos perdidos) e aos que hão de vir que existe uma história para ser respeitada e que existe uma mística que não deve ser ultrapassada.

Que, no Benfica, qualquer coisa não chega e que valores mais altos se levantam. Tragam as nossas antigas glórias para junto dos mais novos e façam-nos mostrar essa garra que nos corre nas veias. Sejam mais criteriosos nas contratações e menos teimosos nas opções. Façam uma aposta de fundo na lusofonia. Essa de onde começam a sair grandes promessas mundiais. De onde vieram Eusébio, Mário Coluna e José Águas. São as nossas raízes e é por aí que podemos dar uma dimensão verdadeiramente arrebatadora ao nosso clube, e não na China ou no Médio Oriente. O nosso futuro depende da nossa capacidade de implementação nesses países onde se consome Benfica e nas peladas já se veste de vermelho.

Resolvam de uma vez por todas os inúmeros processos em tribunal que nos envergonham e sejam assertivos e vigorosos na resposta às calúnias. Não embandeirem em arco, porque a fasquia foi elevada e nós iremos exigir sempre mais.

Ganhem os quatro campeonatos do mandato e honrem o nosso passado na Europa, como tanto nos prometeram.

Assumam um compromisso com a transparência. Com a verdade. Apostem no ecletismo. Respeitem e encham de orgulho aquilo que é o nosso maior património, a nossa essência, a magia que nos torna únicos, que nos torna tão especiais: a nossa extraordinária massa associativa. Sim, somos um clube do povo que se transcende nas asas da águia.

Levem-nos convosco para todo o lado. E convosco saberemos escrever novamente páginas douradas da nossa história.

No Benfica não há meio termo, só existe uma paixão que nos transforma. Honrem o manto sagrado e dar-vos-emos o inferno da Luz. Em toda a parte. Em qualquer campo ou lugar. Só há um caminho. Vencer e convencer. Só há um Benfica.

E esse não se explica. Sente-se. Sintam-no como nós.