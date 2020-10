Não duvidem: é a sociedade civil que tem de atuar para que se eleve o nosso nível democrático!

O sistema eleitoral para a Assembleia da República é a principal causa da degradação do nosso sistema democrático! Os atuais partidos políticos só vão resolvê-lo quando perceberem que aparecerão novos partidos e movimentos da sociedade civil que, por defenderem um sistema eleitoral mais equilibrado, afastarão os eleitores dos partidos retrógrados.

O país vive uma situação desgraçada! Caminhamos para o abismo. Temos de, rapidamente, inverter esta muito preocupante trajetória. Vejam alguns casos muito graves.

– Precisamos de dominar o problema da corrupção mas, desgraçadamente, temos a classe política governante a dizer que fez um acordo com o senhor Presidente da República para que os órgãos de soberania que investigam os casos e supervisionam a ação governativa só possam permanecer um mandato! Qual é o objetivo? O objetivo óbvio é que estes escolham os atores e, com isso, imponham as suas regras de atuação, para que a justiça só funcione quando e como lhes interessa! Não percebo porque apoia o senhor Presidente da República esta forma de atuação.

– Ainda não acabámos com a tragédia político-bancária que, de forma revoltante, obrigou os portugueses, que não são ricos, a pagar mais de 40.000M€ para, na grande maioria dos casos, apoiar presumíveis gatunos que tardam em ser julgados.

– Atravessamos um período gravíssimo devido a uma pandemia que nos tolhe a liberdade e a classe política não deixa de proteger os seus “amiguinhos”. A não ser assim, não se realizariam certos eventos, como a Festa do Avante!, o Grande Prémio de F1 no Algarve, a Champions “de presente” para os heroicos profissionais de saúde e até mesmo a luxuosa festa no JNcQUOI Club no dia em que entraram em vigor novas regras no estado de calamidade, só possível devido à falta de fiscalização e autoridade do Estado. Os acontecimentos justificam o apuramento de responsabilidades!

– Não esqueço Tancos nem Pedrógão, situações só possíveis devido à degradação contínua da nossa administração pública, pelo que me sinto profundamente revoltado. Sempre associo isto ao elevado nível ditatorial que se vive na Assembleia da República, assunto a que voltarei neste artigo. Estou certo de que o leitor também se sentirá revoltado! Somos um país fabuloso, com pessoas fabulosas, mas que a classe política insiste em destruir, fazendo de tudo o que, em termos económicos, nos faz caminhar para a cauda da Europa.

– Sim, escrevi bem, a degradação que afeta contínua e transversalmente a nossa administração pública. Degradação que já vem há muito a acontecer para desespero dos cidadãos, devido a muitos fatores que não poderei detalhar neste artigo, mas não deixarei de mencionar a introdução do desproporcionado sistema das 35 horas, em que passou a faltar uma hora de trabalho em cada turno. Este sistema só veio criar enormes dificuldades aos serviços que operam em laboração contínua e mesmo nos outros, devido a uma redução do número de horas de trabalho, do que, com grande hipocrisia, quase ninguém fala.

– Olho para o Orçamento do Estado 2021 e fico perplexo. Precisamos desesperadamente, para melhorar a economia do país, de conseguir que várias grandes empresas estrangeiras, produtoras de sofisticados equipamentos, se instalem em Portugal para motivarem a implantação de importantes produtores de componentes. Então não é que o OE vem criar especificamente problemas a este tipo de empresas, porque apresenta para elas um inaceitável aumento em sede de rigidez laboral?! Os países do leste da Europa vão agradecer muito, porque saberão aliciar esses investidores, e nós consolidaremos a nossa posição de um dos países mais pobres da Europa. A dra. Catarina Martins e o dr. António Costa parece que não percebem que, procedendo assim, continuaremos na nossa triste caminhada para a pobreza, pois estas atitudes, pelo impacto negativo, tão negativo que têm na economia, contribuem para uma degradação dos níveis salariais em Portugal.

Volto aqui a pedir à sociedade civil para acreditar que o problema do desgoverno que há muito se vive no nosso país tem origem no nosso nefasto sistema eleitoral para a Assembleia da República. Chamo a atenção dos leitores para a forma ditatorial como os nossos deputados são escolhidos pelos diretórios partidários. Nos países onde se pratica uma democracia genuinamente mais avançada, os deputados não são escolhidos ditatorialmente como em Portugal. No nosso país, só entram nas listas partidárias quem fizer favores à chefia ou às estruturas do seu partido! São raras as exceções! E, claro, tudo calado quando há negociatas e contrapartidas. É o salutar princípio de dar e receber elevado ao seu expoente máximo, neste caso, bem prejudicial para o país!

Como os leitores sabem e sentem, é fundamental que a ligação entre eleitos e eleitores não falhe. E em Portugal falha porque, apesar de a Constituição permitir, há mais de 20 anos, a introdução de círculos uninominais na eleição dos deputados, os diretórios partidários não querem implementá-los pois, como prova de um grande autoritarismo, não querem dar aos cidadãos a possibilidade de estes escolherem o deputado mais votado em cada círculo uninominal.

Para que tal situação se altere e os deputados eleitos passem a estar muito mais ligados aos seus eleitores, a APDQ – Associação Por Uma Democracia de Qualidade, sob liderança de José Ribeiro e Castro, elaborou uma proposta de grande relevo de reforma do sistema eleitoral, apontando para uma Assembleia da República com 105 deputados eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais (em que é eleito só um deputado), 105 deputados eleitos por círculos regionais correspondentes aos distritos, 15 deputados eleitos num círculo nacional de compensação para garantir sempre a proporcionalidade da representação parlamentar e quatro deputados eleitos pelos círculos da emigração. Uma Assembleia da República com 229 deputados e um sistema eleitoral muito melhorado e que, tal como mencionei, a nossa Constituição prevê há já mais de 20 anos!

Volto a afirmar que, como preconizo, a iniciativa da sociedade civil é absolutamente crucial para o desenvolvimento deste projeto de enorme relevância cívica, política e económica.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email porumademocraciadequalidade@gmail.com

Empresário e gestor de empresas

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”