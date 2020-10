O Benfica recebeu e venceu (3-0) na noite desta quinta-feira o Standard Liège, na segunda jornada do Grupo D da Liga Europa.

No estádio da Luz, os três golos foram apontados na segunda metade. Pizzi inaugou o marcador de penálti aos 49 minutos e Waldschmidt ampliou a vantagem, também de grande penalidade, já aos 66'.

Antes de sair para dar lugar ao jovem Gonçalo Ramos, o internacional português ainda bisou, ao fixar o resultado final com um golaço aos 76'. Pizzi chegou assim aos quatro golos nesta época (três na Liga Europa, depois de também ter marcado na estreia na segunda prova da UEFA, frente aos polacos do Lech, e um no campeonato).Já o alemão assinou o seu quinto golo com a camisola das águias - estreou-se hoje a marcar nas provas europeias e soma ainda quatro golos no campeonato português.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus lidera o agrupamento, com seis pontos, juntamente com os escoceses do Rangers (bateram por 1-0 o Lech).