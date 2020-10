Espanha atualizou o número de infetados com covid-19 no país para 1.160.083, depois de terem sido registados 23.580 novos casos nas últimas 24 horas.

As autoridades de saúde espanholas revelaram também que, no mesmo período de tempo, morreram mais 173 pessoas, vítimas do coronavírus. No total, o país soma agora um total de 35.639 óbitos.