A atividade turística não recuperou em setembro, de acordo com a estimativa rápida sobre o setor divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"De acordo com a estimativa rápida, em setembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões de dormidas, o que corresponde a variações de -52,2% e -53,4%, respetivamente (-43,2% e -47,1% em agosto, pela mesma ordem)", refere o INE.

As dormidas de residentes terão diminuído 8,5% em setembro, face a -2,1% em agosto, e as de não residentes terão decrescido 71,9%, o que compara com -72,0% no mês anterior.

Ainda em setembro, 24,3% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. Em agosto, esta taxa era de 21,2%.