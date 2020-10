O consumo real das famílias “per capita” teve, no segundo trimestre deste ano (em abril, maio e junho), o maior recuo desde o início da série na zona euro (-10,7%) e na União Europeia (-12,3%), em consequência da pandemia de covid-19.

Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat indicam que na zona euro a quebra do segundo semestre compara-se com a de 3,3% nos primeiros três meses do ano e com a subida de 0,3% no consumo das famílias por habitante no mesmo período do ano passado.

Na União Europeia (UE), o recuo também se acentua face ao de 3,2% do trimestre anterior e inverte a subida de 0,4% registada entre abril e junho de 2019.

Por outro lado, o rendimento das famílias “per capita” na zona euro diminuiu 3,2% em termos reais no segundo trimestre de 2020, após um aumento de 0,5% no primeiro trimestre e de 0,7% no homólogo.

Na UE, o rendimento das famílias por habitante recuou 4,8% entre abril e junho, após um aumento de 0,5% no primeiro trimestre e de 0,6% no período homólogo.