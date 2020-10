Covid-19. Ficalização, bares cheios e o primeiro dia de uso obrigatório de máscara

Com fiscalização apertada, as forças de segurança já registaram centenas de contraordenações. Já entrou em vigor o uso obrigatório de máscara na via pública e, pela amostra obtida nas ruas da capital, esta regra parece estar a ser cumprida à risca.