Um grande número de equilibrismo

Mais do que nunca, António Costa faz lembrar um funâmbulo, atravessando um abismo em cima de uma corda muito estreita e instável.

Antes do mais, é preciso que se diga: fazer um Orçamento no momento que vivemos deve ser um exercício complicadíssimo. Pior do que isso, deve ser uma verdadeira dor de cabeça, com reivindicações vindas de todos os lados, despesas extraordinárias, receitas a encolher, enquanto ao mesmo tempo se tenta travar uma pandemia que cavalga a todo o vapor... Resumindo: um pandemónio. Noutro quadro político, o primeiro-ministro poderia pelo menos contar com os seus parceiros à esquerda para fazer passar a proposta do Governo. No quadro atual nem sequer teve essa facilidade, vendo-se obrigado a negociar quase medida a medida, deputado a deputado, de modo a satisfazer diferentes exigências individuais, algumas das quais um pouco extravagantes. Durante a discussão pública falou-se de uma possível crise política, cenário que pareceu mais plausível quando Rui Rio e o Bloco de Esquerda anunciaram o seu voto contra. Porém, todos sabemos que António Costa é exímio nessas negociações e, como se esperava, conseguiu levar a água ao seu moinho. Qual crise política, qual quê! Mais do que nunca, António Costa faz lembrar um funâmbulo, atravessando um abismo em cima de uma corda muito estreita e instável. Um verdadeiro prodígio de equilibrismo. Mesmo quando os seus antigos parceiros abanam a corda, ele consegue não se estatelar lá em baixo. Mas qual o preço a pagar pela aprovação do Orçamento?

