Luís Filipe Vieira foi na madrugada desta quinta-feira reeleito presidente do Benfica, com mais de 60% dos votos (62, 59%).

Vieira vai iniciar o sexto mandato na liderança do clube da Luz, depois de ter sido eleito pela primeira vez em 2003.

Tratou-se de um dia histórico, já que foram as eleições mais concorridas de sempre: votaram mais de 38 mil sócios. O anterior recorde remonta a 2012, quando Vieira foi reeleito presidente do Benfica ao vencer as eleições para os órgãos sociais do clube com 83,02% dos votos contra os 13,83% de Rui Rangel. À data, os 22 676 votantes bateram a marca inédita de 2000, quando Manuel Vilarinho derrotou Vale e Azevedo, num ato eleitoral que teve 21 854 votantes.

Além de Vieira (lista A), João Noronha Lopes (lista B) e Rui Gomes da Silva (lista D) foram os restantes candidatos às eleições para os orgãos sociais do clube para o quadriénio 2020-2024.

O estreante Noronha Lopes reuniu mais de 30% (34,71%) da preferência dos eleitores; enquanto Gomes da Silva registou um resultado pouco expressivo (1,64%).