Miguel Frasquilho foi nomeado como administrador da TAP, S.A. para o período remanescente do triénio 2018-2020, informou o Grupo TAP em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O presidente do conselho de administração da TAP assume a funções que eram desempenhadas até aqui por José Manuel Silva Rodrigues, que passa para função de vogal neste órgão.

Com a alteração anunciada no comunicado, o conselho de administração da TAP,S.A. passa a ter a seguinte composição: Miguel Frasquilho (presidente do conselho de administração), Ramiro Sequeira (vogal do conselho de administração e presidente da comissão executiva), Raffael Quintas Alves (vogal do conselho de administração e vogal da comissão executiva), Alexandra Reis (vogal do conselho de administração e vogal da comissão executiva) e José Manuel Silva Rodrigues (vogal do conselho de administração).