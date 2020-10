Dizem que o consumo do bacalhau, em Portugal como noutros países, está ligado às prescrições religiosas do cristianismo, que impunham outrora a abstinência do consumo de carne e de outros produtos de origem animal em muitos dias do ano, com particular destaque para o período de 40 dias da Quaresma e para os 30 dias do Advento, antes do Natal.

Ainda nos falta aqui um bocadinho para o Natal, mas o nosso fiel amigo” está presente em momentos importantes, datas marcantes, festas tradicionais, enfim, mas também no nosso dia-a-dia.

Além de ser tão bom, também se tem mostrado bastante benéfico para a saúde.

É reconhecido pelas suas gorduras saudáveis e rico em proteínas, vitaminas e minerais, nutrientes necessários para mantermos um estilo de vida cheio de vitalidade. Ah, e dizem os entendidos que é amigo do coração. Bem, tudo o que precisamos são coisas boas para o coração, seja por que razão for...

Existem 1001 receitas com bacalhau e esta é mais uma, acompanhada de um bom vinho, neste caso um bio. Já são produzidos muitos a nível nacional de uma qualidade extrema e que valem a pena. Afinal, estamos já quase quase em silly season... e todos adoramos.

BACALHAU DE PELO NA VENTA ACOMPANHADO DE BATATA-DOCE ASSADA

INGREDIENTES

1 posta de bacalhau

2 malaguetas vermelhas picadinhas

Pimenta-de-caiena a gosto

Azeite extravirgem de muito boa qualidade

Flor de sal

Pimenta-preta de moinho

1 dente de alho saloio esborrachado

1 mão-cheia de coentros

1 colher de sopa de sumo de gengibre (rale um pedaço e use o líquido)

1 colher de sopa de paprica fumada da Ortiga

1 batata-doce assada envolta em flor do sal ou o que o fizer mais feliz

MÉTODO

Numa vasilha coloque o azeite, o sumo de gengibre, a paprica, as malaguetas, a pimenta-preta moída no momento, a caiena, o sal e o alho.

Escalde uma boa posta de bacalhau e lasque. Disponha as lascas num prato, regue com o tempero e descarte o alho. Sirva com uma mão-cheia de coentros frescos.

Sugiro...

Obtenha o sumo do gengibre a partir de raízes frescas. É necessário descascar a raiz, ralar a polpa ou picá-la finamente, ou até com uma picadora elétrica. De seguida deve embrulhar num pano para queijo e espremer o sumo para dentro de uma tigela.

É ideal para shots termogénicos, que aquecem o corpo de dentro para fora.