A CP garante que vai reembolsar todos os clientes que pedirem devolução de dinheiro de bilhetes comprados para viagens a realizar entre sexta-feira, dia 30 de outubro e 3 de novembro, devido à proibição de circulação entre concelhos, adiantou a agência Lusa, que cita fonte oficial da empresa.

A transportadora disse que vai” manter a sua oferta regular no período de 30 de outubro a 3 de novembro, não estando prevista qualquer redução ou variação da oferta em consequência das restrições à circulação entre concelhos”. No entanto, para que os bilhetes sejam reembolsados, é necessário “que sejam apresentados até uma hora antes da partida do comboio da estação de origem da viagem do cliente”.

Quem comprou bilhetes para viajar em Alfa Pendular, Intercidades, Interregional, Regional e Turísticos pode pedir o reembolso tanto nas bilheteiras como “online diretamente pelo cliente através do site CP” apresentando o bilhete digitalizado acompanhado do nome, morada, IBAN e NIF.

A CP esclareceu ainda ainda que esta medida aplica-se a todos os bilhetes, incluindo os já revalidados.

Recorde-se que esta terça-feira a Rede Expressos anunciou o cancelamento de todos os transportes de passageiros entre as 00h00 de dia 30 de outubro e as 6h00 de 3 de novembro, informando os clientes que também podem pedir o reembolso.