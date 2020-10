O Reino Unido reportou, esta quarta-feira, 24.701 novos casos de infeção por covid-19, elevando o total acumulado de infetados desde o início da pandemia para 942.275, anunciou o Ministério da Saúde britânico.

Houve ainda a registar mais 310 mortes nas últimas 24 horas, aumentando para 45.675 o número de óbitos desde março.

Segundo o jornal Daily Telegraph, o Governo britânico prevê que a segunda vaga de covid-19 no país possa registar mais mortes do que a primeira por um período mais longo, mas com valores diários mais baixos.

Na última semana no Reino Unido morreram 1.517 pessoas com covid-19, o que dá uma média de 217 óbitos por dia - um aumento de 51,2% em relação aos setes dias anteriores.

Atualmente, a taxa de infeção no Reino Unido é de 223.8 casos por 100 mil habitantes.