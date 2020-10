Subiu para quatro o número de mortos do surto de covid-19 associado a valências da Misericórdia de Vila Viçosa.

De acordo com fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), citada pela agência Lusa, o número de vítimas mortais aumentou depois da morte de um utente, de 89 anos, esta terça-feira. O idoso estava internado naquela unidade hospitalar, em enfermaria covid.

Até agora, os quatro óbitos registados dizem respeito a utentes desta Misericórdia.