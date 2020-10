A Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto apresentou, esta quarta-feira, uma proposta ao Governo para que seja decretado o recolher obrigatório no distrito ,devido ao aumento crescente do número de casos de covid-19 na região.

O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil, que é também presidente da Câmara de Gondomar, Marcos Martins, explicou, em declarações à agência Lusa, que a maior parte dos autarcas do distrito consideram que são necessárias "medidas mais graves, mas medidas que façam o equilíbrio entre a saúde pública e a economia".

"Não podemos voltar, naturalmente, a confinar, temos de ter equilíbrio", defendeu.

Tendo em conta que, de acordo com as autoridades de saúde, "a maioria dos contágios ocorrem em festas familiares ou convívios sociais”, "a maneira mais sensata e prudente será o recolher obrigatório à noite, à semelhança do que se está já a fazer em muitos locais na Europa nas últimas duas semanas".

"O que achamos, em contacto com os autarcas de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, é que as medidas não têm lógica serem só aplicadas a um, dois ou três concelhos, porque o que acontece é que as pessoas saem desses concelhos e vão jantar ao restaurante ou vão divertir-se nos estabelecimentos do concelho ao lado", disse, acrescentando que "é necessário aplicar as medidas a uma área mais vasta, a um distrito ou a uma região".

"Temos de travar esta situação", defendeu Marco Martins.