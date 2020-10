Os miúdos que fiquem em casa

Os números de novos casos começam a entupir os hospitais e não haverá muita volta a dar que não passe por restrições

Os números começam a assustar até os mais otimistas, onde me posso incluir. Acho preocupante voltar a pensar em confinamento total, mas vejo muita gente com ganas que isso aconteça. Ao ver determinadas imagens televisivas fico com a sensação que há quem queira a todo o custo um recolher obrigatório, o encerramento de restaurantes e cinemas... qualquer coisinha que seja confinamento. Como detesto confinamentos, custa-me olhar para a realidade e perceber que caminhamos nesse sentido, pelo menos alguns países europeus estão a aproximar-se do “encerramento”. Os números de novos casos começam a entupir os hospitais e não haverá muita volta a dar que não passe por restrições. Mas, curiosamente, esta segunda vaga tem revelado algo completamente diferente da primeira onda, em que os velhos eram mandados para casa para não infetarem os outros, leia-se mais novos.

