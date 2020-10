O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu, esta terça-feira, que a futura vacina contra a covid-19 esteja "disponível" e "acessível" para todos.

"É imperativo que a vacina contra a covid-19 esteja disponível e acessível para todos. Porque ninguém estará seguro [do vírus] até que estejamos todos seguros", afirmou Guterres durante a sua intervenção no encontro, através de videoconferência, com os líderes do Conselho Nórdico - que inclui a Dinamarca, Suécia, Islândia, Noruega e Finlândia.

A vacina deve ser considerada um "bem público global", disse o secretário-geral da ONU sobre o tratamento contra o novo coronavírus, sublinhando que a situação atual "não é apenas uma crise de saúde", mas também um desastre económico que coloca "em risco todo o desenvolvimento".

Guterres defendeu que o plano de recuperação não deve "replicar o passado", mas antes construir "de forma sustentável e inclusiva" e "confrontar as fraquezas" que a pandemia pôs a nu em todo o mundo.

O caminho, na opinião do secretário-geral da ONU, não dever ser o de um "governo global", mas sim de uma "governação global real" com instituições fortes, porque as atuais são "bastante débeis", com "capacidade para assegura os níveis mínimos para enfrentar os desafios" globais.