A Câmara Municipal de Lisboa anunciou, esta terça-feira, que os cemitérios na capital vão estar abertos no fim de semana e na segunda-feira nos horários habituais. Mas haverá controlo de entradas e obrigatoriedade do uso de máscara. Já as capelas estarão encerradas.

A autarquia, perante o contexto atual de pandemia e atendendo às medidas emanadas pelo Governo, “definiu um conjunto de procedimentos e medidas que deverão ser observados neste período em que habitualmente os cidadãos se deslocam aos cemitérios municipais para prestarem homenagem aos familiares falecidos”, lê-se num comunicado publicado no site da câmara.

Assim, haverá controlo de entradas e serão criados circuitos de entrada e saída com recurso a baias, sinalética e informação dos vigilantes no local. Não serão permitidos aglomerados superiores a cinco pessoas, salvo se tratarem do mesmo agregado familiar. O uso de máscara será obrigatório dentro do recinto.

As diversas missas que habitualmente são celebradas nestes dias nas capelas dos cemitérios não serão realizadas, pois as capelas manter-se-ão encerradas, assim como as salas de espera.

Já o atendimento nos serviços administrativos dos cemitérios de Lisboa, nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, será realizado, exclusivamente, por marcação, havendo ainda a possibilidade de as informações diversas poderem ser prestadas através de telefone ou email.

No caso do cemitério do Alto de S. João, dada a sua dimensão, a Câmara Municipal de Lisboa manterá em funcionamento os mini-autocarros existentes, limitando, como até agora, a sua capacidade a oito passageiros;

A autarquia faz ainda saber que a Polícia Municipal terá reforço do número de efetivos que habitualmente estão à porta dos cemitérios nestes dias.