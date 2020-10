Espanha registou esta terça-feira 18.418 novos casos de infeção de covid-19 e 267 óbitos, registando assim o maior número de mortes no país da segunda vaga da pandemia.

O total acumulado, desde março, é agora de 1.116.738 infetados e 35.298 mortos.

Nas últimas 24 horas foram internadas mais 2.101 pessoas com covid-19. Atualmente, 16.696 camas dos hospitais no país, estão ocupadas por doentes covid. Nos cuidados intensivos encontram-se 2.292 infetados.

A região de Madrid continua a ser a mais afetada pela pandemia, registando um total de 298.823 casos desde o início da pandemia, incluindo os casos registados esta terça-feira na capital – 2.185.

Recorde-se que no domingo o Governo espanhol decretou estado de emergência durante 15 dias. Cada comunidade autónoma pode tomar as próprias decisões que achar necessárias e adequadas. Por exemplo, em Aragão, País Basco, Navarra, La Rioja e Astúrias, e outras comunidades já não é possível entrar ou sair, a não ser com uma justificação.