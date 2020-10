Uma falsa ameaça de bomba obrigou as autoridades francesas a evacuarem a zona do Arco do Triunfo, em Paris, e a acionar várias medidas de segurança durante a tarde de terça-feira.

Estas ações foram adotadas depois de ter sido descoberto um pacote suspeito nesta área onde se encontravam munições.

Segundo meios de comunicação franceses, as forças de segurança chegaram ao local pelas 15h locais e estabeleceram um perímetro de segurança entre os Champs-Élysées e a estação de metro Charles-de-Gaulle Étoile.

Entretanto, depois das autoridades perceberem que se tratava de um "falso alarme", já foi retomado “o tráfico de peões, viaturas, metro e comboio”.

Este alerta surge dias após a decapitação do professor Samuel Paty, que mostrou durante uma aula cartoons do profeta Maomé. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que França "não ia desistir dos cartoons satíricos relativos aos islâmicos" o que levou vários países muçulmanos a insurgirem-se contra o país.