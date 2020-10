Um alerta de bomba na zona do Arco do Triunfo, em Paris, obrigou a acionar várias medidas de segurança nesta zona da capital francesa. Também foi montado um perímetro de segurança na área junto à Torre Eiffel, incluindo os Campos Elísios e a estação de metros Charles-de-Gaulle Étoile, onde foi interrompida a circulação dos comboios em várias linhas.

Segundo avança o jornal francês Liberátion, as autoridades evacuaram aquela zona por volta das 15h00 (mais uma hora do que em Lisboa) e ali se encontram para levar a cabo trabalhos de verificação no local.

Em causa está a descoberta de um pacote suspeito, adianta a imprensa local.

🔴 FLASH - #Paris : Fermeture des stations de métro des #ChampsElysées dans le centre de la capitales après une alerte à la bombe, forte présence policière. (🎥@marshmalloword) #arcdetriomphe pic.twitter.com/t7N9ldLO7a — FranceNews24 (@FranceNews24) October 27, 2020

O jornalista Raphaël Maillochon do canal de televisão francês BFM TV partilhou no Twitter imagens do tal “pacote suspeito”, que estava "carregado de munições" e foi encontrado por pessoas que estavam a passar naquela zona.

#ChampsDeMars : vers 15h10, des passants découvrent un sac rempli de munitions. Ils préviennent la👮🏻‍♂️. La BRAV-M arrive sur les lieux pour sécuriser les environs.

Les démineurs ont pu établir qu’il s’agit de munitions opérationnelles et de différents calibres. @BFMTV pic.twitter.com/4MwUrqtcl4 — Raphaël MAILLOCHON (@Raph_journalist) October 27, 2020

Entretanto nas redes sociais foram surgindo várias imagens do estado em que se encontravam as ruas perto do Arco do Triunfo na altura da evacuação.