A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, no boletim divulgado esta terça-feira, que foram confirmados mais 3.299 diagnósticos positivos de covid-19, aumentando para 124.432, o total de infeções registadas desde o início da pandemia no país. Este número diário de casos é o segundo pior de sempre – o pior registo foi atingido no dia 24 de outubro, quando foram diagnosticadas 3.669 novas infeções.

O balanço desta terça-feira revela ainda que morreram mais 28 pessoas devido à doença nas últimas 24 horas. Destes óbitos, 12 ocorreram no Norte, sete em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Alentejo e quatro no Centro. No total já morreram 2.371 pessoas devido à covid-19 em Portugal.

A região do Norte continua a ser a região com maior número de novos casos e voltou a superar os dois mil casos num só dia, com 2.076 novos casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 961 infetados, o Centro com 201, o Algarve com 30 e o Alentejo com 12. A Madeira confirmou mais 16 diagnósticos de covid-19 e os Açores mais três.

O número de internados não para de aumentar e há agora mais 75 doentes internados, num total de 1.747. Destes, 253 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 13 do que ontem.

O total de recuperados é agora de 72.344, mais 2.388 do que ontem.

As autoridades de Saúde têm 60.063 contactos em vigilância e há 49.717 casos ativos no país.