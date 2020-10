“Cerca de 40% das empresas portuguesas têm um nível de resiliência financeira elevado ou médio-alto, facto que lhes permite enfrentar a crise económica motivada pela pandemia de covid-19 de forma mais robusta do que as restantes empresas, independentemente da severidade do impacto sentido no setor em que operam”.

A conclusão é do estudo “Resiliência Financeira das Empresas em Portugal” publicado pela consultora Informa D&B, que tem como objetivo fornecer ao tecido empresarial mais uma “ferramenta” que permita avaliar onde se encontram as suas maiores forças e debilidades.

O mesmo estudo assinala também que 28% das empresas tem resiliência média. Em situação mais vulnerável estão 33% das empresas com um nível de resiliência mínimo ou reduzido face ao setor em que operam. Este facto revela que uma fatia significativa do tecido empresarial terá maiores dificuldades em ultrapassar a crise económica provocada pela pandemia, em especial as 27% que operam em setores que estão a ser mais impactados, de acordo com a análise de impacto setorial realizadas em maio pela Informa D&B.

Para Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B, “as empresas resilientes vão ter um papel fundamental na recuperação da economia. Tendem a emergir mais robustas após as crises pois saberão redesenhar as suas estratégias de crescimento e de diversificação de risco através de novas abordagens, produtos, serviços e novos mercados. O tecido empresarial português tem quase metade das empresas com uma boa resiliência, o que será um forte contributo para enfrentar os desafios colocados por esta pandemia”.

Relação estreita entre resiliência, crescimento do volume de negócios e exportações. Os choques económicos não são sentidos de igual forma por empresas do mesmo setor e mesmo em setores com uma exposição muito alta à pandemia de covid-19 há empresas que registam uma resiliência muito mais elevada do que outras. Os setores da construção, serviços empresariais, tecnologias de informação e comunicação, serviços gerais e transportes registam mais de 40% das suas empresas com níveis de resiliência médio-alto e elevado. No extremo oposto, é nos setores das atividades imobiliárias, da agricultura e dos grossistas que se encontra a percentagem mais baixa de empresas resilientes.

O estudo da Informa D&B – baseado em dados recolhidos nos últimos três anos (2016-2019) – mostra ainda que as empresas mais resilientes têm uma taxa de cresci­mento do volume de negócios mais alta (crescimento médio anual +10,3%) e, ao invés, esta decresce à medida que o nível de resiliência é mais baixo (-27,4% nas empresas com resiliência mínima).

O relatório revela uma relação entre resiliência e o crescimento sustentado: há mais empresas resilientes com crescimento sustenta­do (37% das empresas com um nível de resiliência elevado tiveram um crescimento sustentado) e este é quase inexistente nas empresas com nível de resiliência mínimo (apenas 2% cresceram o seu negócio 3 anos consecutivos).

Nos setores que mais vendem para o mercado externo (que representam mais de 90% das exportações) as empresas exportadoras são mais resilientes do que as que vendem exclusivamente para o mercado interno, uma diferença que pode justificar-se pela necessidade de estarem mais bem estruturadas para enfrentar os desafios das trocas comerciais com outros mercados.

A dimensão das empresas, neste caso, também importa. Há uma diferença muito significativa na resiliência entre as microempresas (cerca de 95% do tecido empresarial) e as restantes empresas (grandes e PME). As grandes, médias e pequenas empresas registam uma percentagem de empresas resilientes sempre acima dos 60%, enquanto nas microempresas essa percentagem desce para os 38%.