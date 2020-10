Um homem matou a ex-companheira a tiro, esta terça-feira, em Grijó, Vila Nova de Gaia.

Segundo fonte oficial da GNR, citada pelo site Notícias ao Minuto, depois de balear a vítima, com resurso a uma arma de fogo, o suspeito "ausentou-se do local" e tentou suicidar-se. Foi depois encontrado pelos militares da GNR ainda com vida e foi encaminhado para o hospital.

De acordo com o Correio da Manhã, que também cita fonte da GNR, a vítima ter-se-á separado há cerca de uma semana e o agressor não aceitou o fim da relação.