Um homem ficou em estado crítico, esta segunda-feira, depois de ser picado por um inseto, em Ponte de Lima.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, que cita fonte da corporação dos bombeiros de Ponte de Lima, o homem terá sido picado enquanto estava a passear numa ecovia, ficando inconsciente pouco depois. Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima em choque anafilático e em paragem ventilatória.

As equipas de emergência conseguiram evitar que o homem entrasse em paragem cardiorrespiratória e, depois de ser estabilizado no local, foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta foi dado pelas 16h57 e no local estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, a SIV de Ponte de Lima e uma VMER do Alto Minho.

A mesma fonte revelou ainda que se suspeita que o homem poderá ter sido picado por uma vespa asiática.