Um dos casos mais mediáticos em que um músico perdeu não só os direitos da sua música, mas também o controlo da sua vida foi o de Brian Wilson, o visionário fundador dos Beach Boys e o génio por trás do álbum seminal Pet Sounds (1966).

No final dos anos 1960, o músico internou-se num hospital psiquiátrico devido a problemas de saúde mental ligados ao consumo exagerado de LSD. Para ajudar o músico, em 1975, a sua mulher, Marilyn Wilson-Rutherford, contratou o psicoterapeuta Eugene Landy. No entanto, depois de tentar controlar artisticamente os Beach Boys, Landy foi despedido por Steve Love, manager e primo de Brian.

Em 1982, depois de sofrer uma overdose, Wilson viu-se obrigado a voltar a recorrer a Landy para o ajudar. Sob o seu conselho médico, o autor de temas como Wouldn’t It Be Nice ou Caroline deixou de fazer tours com a banda.

O médico tornou-se tutor legal do músico e foi responsável pelo seu afastamento da sociedade e da família, enquanto cobrava um salário exacerbado e recebia uma parte dos direitos musicais de Wilson.

