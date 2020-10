Um dos momentos mais baixos da cultura pop nos anos 2000 aconteceu na Esther’s Hair Studio, na Califórnia, em 2007: Britney Spears, no auge da sua fama e alvo dos focos mediáticos, entrou neste salão de cabeleireiro e exigiu que lhe rapassem o cabelo.

Esther Tognozz, a proprietária do espaço, recorda no documentário Britney Spears: Breaking Point que tentou dissuadir a cantora pop de o fazer, mas quando virou as costas Spears agarrou num aparador e começou a cortar o seu próprio cabelo.

As imagens captadas por paparazzi, inescapáveis para quem navega na internet, tornam-se quase inesquecíveis.

“Ela tinha dois guarda-costas a tentar impedir que os paparazzi tirassem fotos”, disse a cabeleireira. Contudo, mais de 70 máquinas fotográficas apontavam ao mesmo tempo para a janela do salão enquanto o cabelo loiro de Spears caia no chão.

O que poucos talvez saibam é a história por trás deste ‘corte’. A cantora tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação na ilha de Antígua e dirigiu-se a casa do ex-marido, Kevin Federline, e pediu-lhe para ver os seus dois filhos, Sean e Jayden. O dançarino ter-se-à oposto e isso desencadeou esta imprevisível reação.

