O PS ganhou as eleições, mas para governar precisa da direita. O PSD perdeu, mas se conseguir unir a direita pode chegar ao poder. Foi este cenário complexo que resultou das eleições regionais nos Açores e só os próximos dias poderão dar pistas sobre o futuro da região.

Nenhuma solução é simples para assegurar a governabilidade. Os socialistas, que governam a região há 24 anos, perderam a maioria absoluta e os deputados eleitos pela esquerda não são suficientes para assegurar a estabilidade. O BE manteve os dois deputados, mas a CDU perdeu o único que tinha. Mesmo com o PAN, que elegeu pela primeira vez, os socialistas não conseguem atingir os 29 deputados necessários.

Vasco Cordeiro garantiu que vai começar a trabalhar para “ser esse garante de estabilidade, de segurança, para que os Açores e os açorianos possam sair desta situação complexa em que vivemos derivada da situação da pandemia de covid-19”.

Os próximos dias vão ser de contactos intensos entre todas as forças políticas para avaliar eventuais acordos. O presidente do PS, Carlos César, admitiu, nas redes sociais, que Vasco Cordeiro “vai ter uma tarefa mais complexa para constituir Governo”.

Curiosamente, a primeira reação oficial do PS-Açores na noite eleitoral – mal fecharam as urnas e quando as primeiras projeções ainda apontavam para a possibilidade de os socialistas ainda chegarem à maioria absoluta – foi do diretor de campanha, Francisco César, que começou por saudar “mais uma expressiva vitória” do Partido Socialista. Um cenário que o apuramento dos votos viria não só a não confirmar, como acabaria por ditar uma minoria parlamentar das forças políticas da esquerda açoriana.

uma aliança difícil O cenário não é menos complexo à direita. Os partidos juntos conseguem uma maioria, mas um acordo não será tarefa fácil.

José Manuel Bolieiro não fechou a porta a uma ‘geringonça’ de direita: “O quadro é tão ambivalente que pode admitir tudo”. Mas, para isso, teria de conseguir uma aliança com vários partidos, ou seja, CDS, Chega, PPM e Iniciativa Liberal.

“Não é fácil”, disse, na noite eleitoral, o presidente do partido, Rui Rio.

Há, de facto, um grande problema para os sociais-democratas lograrem apear o PS do Governo do arquipélago. A possibilidade de o PSD chegar ao poder não é viável sem o apoio do Chega, que conseguiu eleger dois deputados. E André Ventura afasta, para já, esse cenário.

“Aqueles que rejeitaram tudo o que defendemos, que negaram punir os bandidos, que se afastaram quando quisemos rever a Constituição e acabar com clientelismos, vêm agora pedir sem vergonha a nossa mão, sem ceder um milímetro para aquelas que são as grandes propostas do Chega. O que querem? O que esperavam? Que fossemos uma muleta do sistema? Não somos!”, escreveu ontem, nas redes sociais, o líder do Chega, em reação aos resultados eleitorais e às declarações dos outros líderes partidários nacionais e regionais.

a vitória dos mais pequenos Uma das novidades destas eleições foi a entrada para o Parlamento Regional dos Açores de três novas forças políticas. O Chega, o Iniciativa Liberal e o PAN elegeram pela primeira vez deputados. Destes, o partido de André Ventura foi o mais votado com cerca de 5%. Não conseguiu, porém, ultrapassar o CDS e ser a terceira força política, como pretendia. Liberais e PAN ficaram perto dos 2%. Contas feitas, a Assembleia Legislativa dos Açores passa a ter representantes de oito forças políticas.

PCP de fora. A má notícia da noite foi para os comunistas, que perderam o único deputado que tinham com apenas 1,68% dos votos.

Jerónimo de Sousa admitiu que “a perda de representação parlamentar pela CDU constitui um resultado particularmente negativo na vida política regional, um significativo empobrecimento democrático e sobretudo uma fragilização da intervenção em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo açoriano, como aliás já foi comprovado entre 2004 e 2008, período em que a CDU não teve representação parlamentar”.

O secretário-geral do PCP justicou este resultado com “a dispersão de candidaturas” e “a expressão da continuada ofensiva anti-comunista que não deixou de se reflectir na região”, mas também com “as acrescidas dificuldades que a epidemia colocou na construção da campanha da CDU, que tem na participação e no contacto directo elementos centrais no esclarecimento e na mobilização para o voto”.

