Itália registou esta segunda-feira 17.012 novos casos de covid-19, aumentando para 542.789 casos confirmados desde o início da pandemia. Hoje houve ainda 141 mortes, elevando para um total de 37.479 óbitos no país desde março.

Existem 12.997 doentes com o coronavírus internados nos hospitais italianos, mais 991 do que no dia anterior, dos quais 1.284 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 76 do que no domingo.

No que toca ao número de recuperados, já recuperaram 268.626 pessoas desde o início da pandemia.

Recorde-se que a partir desta segunda-feira restaurantes e bares têm de fechar às 18h00 em Itália e teatros, cinema e ginásio foram encerrados por decisão do governo com o objetivo de “manter a curva epidemiológica sob controle” e “evitar um segundo confinamento generalizado”, explicou o primeiro-ministro Giuseppe Conte em conferência de imprensa.