O Mercado abastecedor de Braga reforçou no terceiro trimestre os lucros operacionais em 30%, quando comparado ao período homólogo. Sublinhe-se que este aumento ocorre numa altura em que decorrem investimentos na defesa de operadores e visitantes em relação à covid-19.

Apresentando uma rendibilidade do capital próprio anualizado de 7,9%, o resultado líquido do exercício ascendeu a 225,8 mil euros, superior ao registado no terceiro trimestre de 2019, em 31,1 mil euros, ou seja, mais 16%, segundo os dados divulgados pela empresa.

A MARB, SA – Centro Logístico do Minho, empresa pública que conta entre os seus acionistas a Câmara Municipal de Braga, e a SIMAB S.A., do grupo Parpública, apresentou ainda margens operacionais positivas e crescentes, de 66% e 45%, ao nível do EBITDA e do EBIT, respetivamente, traduzindo um crescimento em 5,3 % e 4,1 %, face ao período homólogo do ano anterior.

Sublinhe-se que o MARB reúne quase uma centena de operadores, numa área de 10 hectares sendo responsável pelo abastecimento de 1,3 milhões de residentes no norte do país e na zona espanhola da Galiza.

O reforço de resultados contribui assim para que o MARB continue a reduzir a sua dívida financeira líquida, pretendendo ser um exemplo para as empresas do setor empresarial do Estado.