A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública anunciou, esta segunda-feira, uma manifestação nacional em Lisboa para o dia 13 de novembro, perante um Orçamento do Estado que não responde às reivindicações dos trabalhadores.

"Decidimos que a Frente Comum vai ter que dar uma resposta a este silêncio do Governo e a esta ausência de medidas que valorizem os trabalhadores da Administração Pública", disse o coordenador da Frente Comum, em conferência de imprensa.

Sebastião Santana fez saber que a ação nacional terá como lema ‘Frente Comum em Luta’ e vai envolver todos os sindicatos da estrutura sindical, com uma presença em Lisboa que se iniciará no Marquês de Pombal e depois prossegue até à Assembleia da República.

"Este OE não contempla qualquer medida, no nosso entendimento, que valorize os trabalhadores da Administração Publica ou a necessidade de valorização de salários e carreiras, optando mais uma vez por manter o caminho de desvalorização destes trabalhadores e estagnação salarial", afirmou o sindicalista, sublinhando que é preciso demonstrar ao Governo e ao Parlamento aquelas que são a s posições da plataforma sindical.

"Sendo este caminho [OE2021] um caminho com o qual não concordamos, de maneira nenhuma, pedimos já a negociação suplementar, prevista na lei no âmbito das negociações gerais anuais, estamos a aguardar marcação", acrescentou.

A propósito do contexto de pandemia Sebastião Santana garantiu que serão tomadas todas as medidas de saúde publica, “os distanciamentos serão devidamente assegurados e vai haver uma organização muitíssimo cuidada da deslocação. Vai ser uma grande ação de luta, que contará com a participação de muitos sindicatos, em estreita articulação com as entidades de saúde".