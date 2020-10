A polícia espanhola acredita ter encontrado a pistola Colt Python usada para assassinar a jornalista irlandesa Veronica Guerin na villa do gangster John Gilligan, em Alicante, na comunidade de Valência. Guerin tornou-se conhecida por expor senhores do crime e atividades criminosas de nacionalistas irlandeses, até que foi abatida a tiro quando parou o carro num semáforo, em 1996, gerando contestação generalizada na Irlanda.

Junto com a Colt Python foram encontradas outras duas pistolas, oito quilos de marijuana e 26 mil comprimidos diversos, segundo o Guardian. A suspeita arma do crime estava enterrado no jardim de Gilligan, um traficante de droga condenado por transportar milhões de euros em droga, e que já fora acusado do homicídio de Guerin em 2001, mas acabou por ser ilibado por falta de provas. "A polícia espanhola está a trabalhar com a polícia irlandesa para determinar se é a mesma arma", asseguraram as autoridades em comunicado. Desde que foi ilibado, Gilligan, que tinha enviado diversas ameaças de morte à jornalista assassinada, vivia uma vida de luxo em Espanha.