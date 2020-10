Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal, 12.ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

Com este triunfo, o britânico torna-se o piloto com mais vitórias de sempre, deixando para trás o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher. Recorde-se que Hamilton chega a este feito inédito imediatamente a seguir a ter igualado o alemão, com o primeiro lugar alcançado no GP Eifel, disputado na Alemanha.

Com o triunfo na etapa algarvia, no regresso da F1 a Portugal, 24 anos depois, Hamilton tem também praticamente garantido o 7.º título mundial, registo que igualará outro recorde do alemão Schumacher, recordista no que respeita a campeonatos.

Em Portimão, Lewis alcançou a oitava vitória da temporada. Com cinco provas por disputar, Hamilton pode ainda igualar o alemão no número de vitórias numa só época: Schumacher é o recordista com 13 triunfos. O britânico já conseguiu 11 vitórias numa só temporada por três ocasiões. Apesar de não ser já possível bater este recorde, Lewis Hamilton pode fazer igual: para isso terá que vencer todas as corridas até ao fecho da temporada, que tem meta novamente no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.