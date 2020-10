Um brasileiro com idade entre os 30 e os 40 anos caiu este sábado de uma arriba com cerca de 20 metros, quando estava a tentar tirar uma selfie, acabando por ficar gravemente ferido.

O incidente aconteceu numa arriba entre a Praia das Maçãs e as Azenhas do Mar, no concelho de Sintra. O alerta foi dado pelas 15h00 e estiveram no local 14 operacionais e seis carros dos Bombeiros de Colares e da Polícia Marítima de Cascais. Depois de resgatado, o homem foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.