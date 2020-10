Clássico em Espanha e jogos grandes em Inglaterra e Itália: assim vai fazer-se a nova jornada das principais Ligas europeias. Este sábado, em Camp Nou, Barcelona e Real Madrid defrontam-se na sétima jornada da Liga espanhola, depois de ambos terem sido surpreendentemente derrotados na ronda anterior: os merengues perderam para o recém-promovido Cádiz e os blaugranas na visita ao Getafe. As duas equipas estão atualmente separadas por três pontos, com vantagem para o campeão nacional (que tem mais um jogo do que os catalães).

Na Premier League, o Chelsea vai até Old Trafford ainda durante o dia de hoje para defrontar o Man. United, na sexta jornada da competição. Apesar do percurso sinuoso na prova caseira (duas vitórias e duas derrotas), os red devils chegam motivados depois da vitória em França, ante o PSG, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Por Itália, o Milan-Roma, que fecha a jornada seis da Serie A, na segunda-feira, concentra as atenções. Os rossoneri são a única equipa que apresenta um saldo 100% vitorioso na prova, liderando de forma isolada a Liga italiana. Já a turma de Paulo Fonseca ocupa o 8.º lugar (duas vitórias, uma derrota e um empate).