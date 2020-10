Um homem, de 59 anos, morreu, esta sexta-feira, após ser atingido por uma árvore, na freguesia de Tangil, em Monção, distrito de Viana do Castelo.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa, o homem "estaria a fazer trabalhos florestais, quando a árvore que cortava lhe caiu em cima".

De acordo com a mesma fonte, o óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acionado para o local.

O alerta foi dado pelas 14h25.