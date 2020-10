Todos os dias, Filipa Santos liga a webcam e satisfaz os desejos de quem procura os seus serviços. A cam girl produz fotografias a pedido e a título de fetiche – por exemplo, com o nome do cliente escrito numa parte específica do corpo –, vídeos (sozinha ou que contam com a participação do marido) e conteúdos para os pacotes de subscrição mensal via WhatsApp e Snapchat, através dos quais o cliente recebe, nas palavras da modelo de 34 anos, “um miminho”. Conjugando esta ocupação com as funções de dona de casa e mãe, numa primeira fase tinha um emprego na área financeira e colocava o camming (denominação anglo-saxónica para a performance das cam girls e dos cam boys captada por meio de uma webcam) em segundo plano. Em 2015 consolidou a sua carreira. Trabalhou em várias plataformas, mas começou pelas internacionais.

A cam girl define três modelos de subscrição distintos: mensal, com direito a conteúdo diário exceto aos fins de semana e feriados, e com o valor de 25 euros; anual, com o valor de 75 euros, contemplando o conteúdo diário e descontos nos livestreams; e vitalício – por 150 euros são disponibilizados os produtos mencionados anteriormente, bem como o acesso exclusivo a vídeos “acabados de fazer”. Segue esta linha de pensamento e estruturação de transações por acreditar que “sites como o OnlyFans [com o slogan “Ganha dinheiro com a tua influência”, é uma plataforma onde é possível comprar fotografias e vídeos eróticos por meio de subscrições] são meramente publicitários”, pois valores de cinco, dez, 15 dólares [equivalentes a 4,24, 8,48 e 12,72 euros] “são muito baixos e não compensam”, dado que o número de clientes que compram ocasionalmente é superior ao número dos que optam pelas subscrições.

“Esta profissão é encarada um pouco como um tabu em Portugal”, mas não a esconde dos amigos nem do marido. Não revela a identidade por razões familiares, na medida em que há uma pessoa que pretende proteger. Em relação à dinâmica existente no casamento, tem uma relação “muito aberta”, tendo já frequentado clubes de swing com o companheiro. Porém, o mesmo sentiu “uma picada de ciúmes” nos primeiros shows a que assistiu e só posteriormente começou a auxiliá-la.

Na caixa de comentários do site da modelo é possível ler centenas de reviews que lhe dão vontade de continuar e evoluir. Defende que em qualquer profissão – mas principalmente na sua –, estagnar é a pior coisa que pode acontecer. Os clientes querem uma novidade, se não for diária, semanal. “Ler ou ouvir alguém dizer que o nosso trabalho está bem feito é sinal que, a cada dia, reinventamo-nos” disse, pois, apesar de ter horários flexíveis, muitas vezes não desfruta dos períodos de lazer: “Mesmo quando passeio ou viajo com o meu marido, acabo por ficar agarrada ao computador a falar com alguém ou a fazer a manutenção do site”.

Em plena pandemia, considera que existiram dois momentos distintos: um primeiro, de confinamento, em que os clientes estavam fechados em casa, aborrecidos, “pagavam shows de cinco em cinco minutos e não havia tempo para respirar”; um segundo, em que a situação se agravou e não tinha shows nenhuns. Habitualmente ganha entre 100 e 150 euros por dia, por vezes 300. No entanto, durante o confinamento houve dias em que ficou “a zeros”. Depois, os clientes começaram a renegociar os serviços: “Isso é algo que detesto. Quando vamos a um café, não recusamos pagar 50 cêntimos. Aquilo que faço dá trabalho. Tenho uma webcam de gaming para que os clientes consigam ver a definição esperada e o meu computador e o meu telemóvel são dos melhores”.

