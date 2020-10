França reportou, esta quinta-feira, 41.622 novos casos de covid-19, quase o dobro do reportado na véspera e um recorde desde o início da pandemia. Este número aumenta para 999.943 o total acumulado de infetados no país e deixa a França cada vez mais perto do milhão de casos.

Os dados desta quinta-feira mostram ainda que mais 165 pessoas morreram devido à covid-19, aumentando para 34.210 o total de vítimas mortais.

Há agora 10.166 pessoas hospitalizadas. Destas, 1.627 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

De realçar que esta quinta-feira, o primeiro-ministro, Jean Castex, decretou que a medida de recolher obrigatório passará a vigorar em 54 departamentos franceses a partir de sábado para fazer face à escalada de novas infeções.