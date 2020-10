A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmou à agência Lusa que a Polícia Judiciária (PJ) fez, esta quinta-feira, buscas na sua sede.

“[A APA] recebeu na sua sede, uma diligência processual pela Polícia Judiciária, por mandando do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa", indicou fonte da agência, tutelada pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática, à agência Lusa, não revelando, no entanto, o motivo das buscas.

A mesma fonte acrescentou ainda que foi prestada "solícita e dedicada cooperação" às autoridades.

Recorde-se que, de acordo com a notícia avançada pela revista Sábado, as buscas decorreram também no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. As buscas terão sido levados a acabo no âmbito de uma investigação de crimes de falsificação de documentos, abuso de poder e corrupção relacionadas com a declaração de impacto ambiental em relação ao futuro aeroporto do Montijo.

A revista avança ainda que um escritório de advogados da Grande Lisboa também foi alvo de buscas.