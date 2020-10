O SL Benfica anunciou esta quinta-feira que os candidatos às eleições inicialmente agendadas para o dia 30 de outubro se vão reunir na sexta-feira com o presidente da Mesa da Assembleia Geral para adiar, possivelmente, as eleições.

Em causa está a decisão do Conselho de Ministros de proibir a circulação entre concelhos desde o dia 30 de outubro a 3 de novembro, uma vez que desta forma muitos sócios não poderiam exercer o direito de voto nestas eleições do Benfica.

“Face à decisão anunciada hoje [quinta-feira] pelo Conselho de Ministros que estabelece a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, o que colide diretamente com a data de realização das Eleições dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020-2024, informa-se que o presidente da Mesa da Assembleia Geral convocou e ouvirá amanhã representantes das candidaturas para análise da situação”, anunciaram os encarnados esta quinta-feira numa nota publicada no site oficial.