E lá vamos nós falar novamente de abóboras, mas também de mais local e mais bio...

Aliás, isto é tudo o que gostaria não só de falar mas de comer também.

O local, para mim, também é o que me vai na alma e, por isso, às vezes não é fácil que não consiga não acrescentar uma pitada disto ou uma mão-cheia daquilo que não seja exatamente local.

Mas a verdade é que ao estarmos alinhados com a natureza, conseguimos aliar melhor os benefícios de cada estação à nossa saúde.

Se “comemos as estações”, cada estação tem os seus produtos que contribuem para o nosso bem-estar no geral.

“Comermos as estações” também significa comer o que está disponível localmente.

O melhor caminho é:

- Pesquisar online os produtos da estação

- Depois irmos aos mercados onde podemos encontrar produtores locais

Escolhe bio, mas lembra-te que nem todos os bio que andam por aí são locais, e de que vale comprar bio se não estamos a contribuir para o carbono zero?

Depois de teres as tuas compras, com o coração grato prepara os menus de acordo com o que a mãe natureza deu, e então, aí, é só mais saúde e mais felicidade.

Salada Quente de Outono com Crumble de Frutos Secos

Ingredientes

1 abóbora-manteiga cortada em cubos, assada ou cozida

Bagas de 1 romã

1 copo de quinoa cozida

Bio vivos à escolha (aqui usei beterraba, couve Kale e manjericão)

Folhas verdes a gosto (aqui usei espinafre e rúcula)

Vinagrete

Azeite extravirgem

Sumo de laranja

Pimenta-de-caiena moída

Malagueta picadinha (opcional)

Pimenta-preta

Sal rosa

Sumo de um dedo de gengibre ralado

Num frasco junta os temperos a gosto. Lembra-te que não há fórmulas certas, o que te sabe bem é o que importa.

Para o Crumble

Figos das Mouriscas escaldados

Sementes de linhaça

Bagas de goji

Sementes de girassol e pevides de abóbora tostadas

Na bimby ou na 1-2-3, bate até atingir uma consistência de granulado.

Método

Dispõe os ingredientes todos da salada numa travessa, tempera, finaliza com o crumble e serve de imediato.