O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira dá conta de mais 3.270 novos casos de covid-19 em Portugal, um novo máximo diário, que aumenta para 109.541 o total de infetados no país desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas, registaram-se ainda mais 16 óbitos por covid-19. No total, Portugal soma já 2.245 vítimas mortais durante a crise pandémica. Dos 16 óbitos, sete ocorreram no Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e um no Alentejo.

Quanto aos novos casos, a maior parte foi diagnosticada na região Norte, que tem mais 1.954 infetados. Lisboa e Vale do Tejo tem mais 936 casos, o Centro mais 281, o Alentejo mais 56 e o no Algarve há mais 28. Quanto aos arquipélagos, os Açores somam mais três casos e na Madeira há mais 12.

Mas esta quarta-feira fica marcada por recordes. Também o número de internados superou o valor mais alto de sempre, que pertencia a 16 de abril, com 1.302 internados. Há agora 1.365 doentes da covid-19 internados nos hospitais portugueses, mais 93 face ao último balanço. Destes, 200, mais 13 do que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, o número diário de recuperados voltou a ficar acima dos mil. Nas últimas 24 horas, mais 1.293 pessoas foram dadas como recuperadas, aumentando para 64.531 o número de pessoas que já venceram a doença no país.

As autoridades de Saúde têm 55.809 contactos em vigilância e há 42.765 casos ativos no país.