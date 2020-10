Foi aprovada a proibição de circulação entre concelhos entre as 00h00 do dia 30 de outubro e as 23h59 do dia 3 de novembro. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, após Conselho de Ministros, pela ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

De realçar que dia 1 de novembro é feriado nacional, assinalando-se o Dia de Todos os Santos. O Governo "reconhece a necessidade de assinalar o luto" e, por isso, dia 2 de novembro será decretado como luto nacional, para prestar homenagem a todos os mortos e em particular às vítimas de covid-19.

O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que define um conjunto de medidas para travar o contágio nos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, que entram em vigor já esta sexta-feira. Além do dever de permanência no domicílio, será proibido realizar eventos com mais de 5 pessoas, todos os estabelecimentos têm de estar encerrados às 22h00, o teletrabalho passa a ser obrigatório para todas as funções que o permitam e feiras ou mercados estão proibidos.